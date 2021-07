Bozen: Brand in der Industriezone

Gegen 18.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zum Brand in der Papierabsauganlage der Druckerei Athesia in der Industriezone von Bozen gerufen.Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stellte sie fest, dass die Flammen auf 2 in der Nähe stehende Container übergegriffen hatten. Nach dem Löschen wurde das restliche Material auf Glutnester kontrolliert.Die Berufsfeuerwehr wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Oberau unterstützt.Die Löscharbeiten wurden gegen 20 Uhr beendet.

stol