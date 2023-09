Bozen: Brand in Elektroauto

Foto: © BFW Bozen

Das Auto war an eine Elektroladestation in der Siemensstra√üe angeschlossen. Das Fahrzeug war auf den Parkpl√§tzen vor einem Hotel geparkt.Die Berufsfeuerwehr d√§mmte den Schaden ein. Daf√ľr brachten sie das Fahrzeug in einen Wassercontainer und k√ľhlten ihn. Auch die Polizei war vor Ort. Es wurden keine Verletzten gemeldet.