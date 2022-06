Bozen: Brand in Tiefgarage – Wohnkomplex kurzzeitig evakuiert

In einer Tiefgarage der Nicolo-Rasmo-Straße in Bozen ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Ein darüberliegender Wohnkomplex musste kurzzeitig evakuiert werden. 2 Personen wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.