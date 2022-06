Bozen: Brandalarm in der Altstadt

Brandalarm ausgelöst wurde am Sonntagnachmittag gegen 17.35 Uhr in der Bozner Altstadt. In der Museumstraße drang aus einer Wohnung im ersten Stockwerk dichter Rauch. Da die Bozner Altstadt zu diesem Zeitpunkt gut besucht war, wurden gleich mehrere Personen auf den Brand aufmerksam und verständigten die Feuerwehr.