<BR \/>„Biergärten sind für uns keine reinen Gastronomiebetriebe, sondern soziale Räume, die Gemeinschaft, Tradition und Kultur verbinden“, so die Sprecherinnen und Sprecher des Komitees.<h3>\r\nUngenutzte Flächen als neue Treffpunkte<\/h3>Als mögliche Standorte werden unter anderem der Kapuzinerpark sowie Bereiche der Talferwiesen genannt, die sich durch ihre zentrale Lage und ihre Nähe zu bestehenden Freizeit- und Kulturräumen besonders eignen. Darüber hinaus sollen in den Stadtvierteln kleinere, an die Umgebung angepasste Varianten entstehen, die den Charakter der jeweiligen Nachbarschaft widerspiegeln.<BR \/><BR \/>Vorgesehen sind für die Sommermonate naturnah traditionell gestaltete Biergärten an schattigen Plätzen, die Raum für gemütliches Beisammensein und regionale Kulinarik bieten. Ein Teil der Flächen wird im Self-Service-Prinzip geführt: Gäste können ihre eigenen Speisen mitbringen, während Getränke vor Ort erhältlich sind – ganz im Sinne der traditionellen Biergartenkultur.<BR \/><BR \/>Ein zentrales Anliegen der Initiative ist die Förderung der lokalen Bier- und Genusskultur. Südtirol verfügt über eine lebendige und kreative Bierszene, die in den geplanten Biergärten sichtbar und erlebbar gemacht werden soll. Neben hochwertigen Bieren werden auch alkoholfreie und regionale Getränkealternativen angeboten. „Im Mittelpunkt steht nicht das Trinken, sondern das Zusammensein“, unterstreicht das Komitee.<h3>\r\nBürgerbeteiligung und Umsetzung<\/h3>In den kommenden Wochen möchte das Komitee das Konzept der Biergärten unter der Bevölkerung vorstellen und aktiv Meinungen und Ideen sammeln – etwa über Umfragen, Bürgerveranstaltungen und Online-Beteiligung. Die Ergebnisse sollen anschließend den zuständigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung übergeben werden, um gemeinsam konkrete Standorte und Umsetzungsschritte zu definieren.<BR \/><BR \/>Das Komitee „Bozen braucht Biergärten“ versteht sich als Impulsgeber für eine offene, lebenswerte und regionale Stadtentwicklung. Es ruft die Verantwortlichen der Stadt Bozen dazu auf, die Initiative aktiv zu begleiten und die Rahmenbedingungen für eine zeitnahe Umsetzung zu schaffen.