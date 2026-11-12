Am Donnerstagvormittag ist es am Mazziniplatz in Bozen zu einem Unfall mit einer Fußgängerin gekommen. Nach ersten Informationen wollte die Frau gerade die Fahrbahn überqueren, als sie von einem abbiegenden Linienbus erfasst wurde.<BR \/><BR \/>Die Passantin zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes rückten zum Unfallort aus, darunter auch ein Notarzt, um die Verletzte medizinisch zu versorgen.<BR \/><BR \/>Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Der Unfallhergang wird ermittelt.<BR \/><BR \/>An der Kreuzung beim Mazziniplatz kommt es immer wieder zu schweren Unfällen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Mazziniplatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b>