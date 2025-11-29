Durch den Aufprall sprang das Tor aus den Schienen und kam in einer Position zum Stillstand, die ein Ausfahren der im Parkhaus befindlichen Autobusse verhinderte. Zahlreiche Busse, die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes transportiert hatten, waren dadurch blockiert.<BR \/><BR \/>Die Berufsfeuerwehr Bozen traf nach der Alarmierung am Einsatzort ein und stellte fest, dass das Tor weder geöffnet noch geschlossen werden konnte. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Bozen, deren Wache sich im selben Gebäude befindet, wurde ein Stapler eingesetzt. Damit konnte das Tor kontrolliert angehoben und mittels Ratschgurten in einer stabilen Position gesichert werden.<BR \/><BR \/>Verletzte gab es keine. Die Busse konnten nach Abschluss der technischen Maßnahmen das Parkhaus wieder verlassen. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Betreiber übergeben.