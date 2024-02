Bozen: Zusammenprall zwischen Bus und Pkw – 8 Personen verletzt

8 Personen leicht verletzt

Schlinig: Linienbus gegen Mauer

Der Unfall ereignete sich gegen 6.20 Uhr an der Kreuzung zwischen Reschenstraße und Sassaristraße in der Landeshauptstadt. Ein Linienbus prallte mit einem Pkw zusammen.Der Pkw fuhr laut Angaben der Feuerwehr anschließend auf einen Hydranten auf. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.8 Personen erlitten bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Vor Ort waren das Rote und das Weiße Kreuz mit 5 Krankenwagen. Sanitäter sowie 2 Notärzte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten. Sie wurden anschließend ins Bozner Krankenhaus gebrachtVor Ort ist die Berufsfeuerwehr Bozen mit den Sicherungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Im Einsatz sind auch die Stadtpolizei und die Straßenpolizei.Aufgrund des Unfalls kam es im Morgenverkehr zu Staus und Verzögerungen. Der Verkehr wurde rund um die Unfallstelle umgeleitet.Erst am Dienstagnachmittag war es in Schlinig ebenfalls zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen: Bei der Bushaltestelle an der Talstation Watles war ein Bus rückwärts gegen eine Steinmauer gerollt. Wäre der Bus nicht gegen die Mauer geprallt, wäre er bis nach Burgeis gekommen“, sagte einer der Einsatzkräfte. STOL hat berichtet.