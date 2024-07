Bozen: Carabinieri erwischen Ladendieb

Der Mann hatte am Mittwoch der vergangenen Woche ein bekanntes Bekleidungsgeschäft in der Bozner Museumsstraße betreten und dort mehrere Kleidungsstücke gestohlen.Vom Sicherheitsdienst des Geschäftes blieb der Diebstahl nicht unbemerkt, als aber ein Wachmann zur Verfolgung des Ladendiebes ansetzte, wurde dieser handgreiflich und versuchte mit dem Diebesgut zu entkommen.Anschließend begab sich der 26-Jährige in einen nahe gelegenen Supermarkt, wo er einige Flaschen Alkohol und andere Produkte entwendete, ohne dafür zu bezahlen.Eine Patrouille der Carabinieri machte sich einem Notruf folgend umgehend zum Ort des Geschehens auf und konnte den Mann rasch aufspüren. Bei einer Durchsuchung konnten die Ermittler das Diebesgut sicherstellen und beschlagnahmen. Es wurde den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben. Außerdem fanden die Carabinieri bei dem 26-Jährigen eine geringe Menge an Haschisch.Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 26-Jährige, der sich illegal in Italien aufhält, an die Justizbehörde verwiesen und bei der Verwaltungsbehörde als drogenabhängig gemeldet.