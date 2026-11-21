Die Messe wurde von Bischof Ivo Muser zelebriert. Dabei wurde auch an den 85. Jahrestag der Schlacht von Culqualber (1941) sowie an den Tag der Waisenkinder erinnert. <BR \/><BR \/>Die Hilfsorganisation ONAOMAC unterstützt mehr als 1.000 Waisenkinder verstorbener Carabinieri. Brigadegeneral Stefano Paolucci unterstrich die Bedeutung der Solidarität mit den betroffenen Familien. <BR \/><BR \/>Zudem wurde im Merkantilmuseum eine Fotoausstellung zum 100-jährigen Bestehen der Bozner Sektion des Nationalen Carabinieri-Verbandes im Ruhestand eröffnet.