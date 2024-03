Bozen: Carabinieri schnappen Drogendealer

Es war der 14. März gegen 3 Uhr, als den Carabinieri während der nächtlichen Patrouille nahe der Bozner Perathonerstraße ein junger Mann mit verdächtigem Verhalten auffiel. Während der Kontrolle des vorbestraften Nicht-EU-Bürgers wurde festgestellt, dass er unter seiner Kleidung mehrere Packungen von Haschisch, Kokain und Heroin versteckt hatte, die offenbar für den Verkauf in Bozen bestimmt waren. Die verbotene Ware hatte ein Gesamtgewicht von 7 Gramm. Der mutmaßliche Drogendealer wurde angezeigt.Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone würdigte die Arbeit seiner Männer: „Die Carabinieri führen täglich einen erbitterten Kampf gegen das Rauschgift in Bozen. In diesem Fall haben die Beamten eine gute Beobachtungsgabe bewiesen und korrekt gehandelt.“