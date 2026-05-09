<h3>\r\nErmittlungen führten zum Zugriff<\/h3>Wie die Behörden mitteilen, hatten die Ermittler den Verdächtigen seit einigen Tagen im Visier. Der Mann lebt gemeinsam mit seinen Eltern in einem Wohngebiet im Stadtzentrum von Bozen. Im Rahmen von Observationsmaßnahmen stellten die Carabinieri ein verdächtiges Treffen zwischen ihm und mehreren Jugendlichen fest.<BR \/><BR \/>Aufgrund des auffälligen Verhaltens entschlossen sich die Beamten zum Eingreifen und kontrollierten den jungen Mann.<h3>\r\nDrogen, Falschgeld und Bargeld sichergestellt<\/h3>Bei der anschließenden persönlichen Durchsuchung sowie der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte: etwa 68 Gramm Kokain, mutmaßlich für den Weiterverkauf bestimmt, zwei elektronische Präzisionswaagen, 213 gefälschte 20-Euro-Banknoten im Gesamtwert von 4.260 Euro, die in der Wohnung versteckt waren, sowie Bargeld, das nach Einschätzung der Ermittler aus Drogengeschäften stammen dürfte.<BR \/><BR \/>Nach ersten Untersuchungen wiesen die sichergestellten Banknoten eine gute Qualität auf und wären grundsätzlich geeignet gewesen, in Umlauf gebracht zu werden. Das Falschgeld wurde daher umgehend beschlagnahmt und weiteren technischen Prüfungen unterzogen.<h3>\r\nFestnahme und weitere Ermittlungen<\/h3>Der junge Mann wurde wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln mit dem Ziel des Handels festgenommen. Zusätzlich wurde er wegen des Besitzes von Falschgeld angezeigt. Er befindet sich nun zur Verfügung der zuständigen Justizbehörde.<h3>\r\nRechtlicher Hinweis<\/h3>Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gemäß der EU-Richtlinie 2016\/343.