Vor rund einer Woche wurden die Einsatzkräfte über einen Fahrraddiebstahl auf dem Waltherplatz in Bozen informiert. Das einheimische Diebstahlopfer konnte den Einsatzkräften eine genaue Beschreibung des gestohlenen Fahrrads – des Typs „Raymon Tourray E4.0“ – geben.<BR \/><BR \/>Nur wenige Minuten später stießen die Carabinieri auf eine unbekannte Person, die auf einem Fahrrad unterwegs war, das auf die Beschreibung passte. <BR \/><BR \/>Laut Aussendung der Carabinieri handelte es sich tatsächlich um das als gestohlen gemeldete E-Bike. Das E-Bike wurde beschlagnahmt, anschließend freigegeben und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen erschwerten Diebstahls erstattet.