Der Mann war seit Längerem ins Visier der Ermittler geraten, da zuvor bereits der Verdacht auf Drogenhandel bestand. In den vergangenen Tagen griffen die Beamten schließlich zu und führten eine Hausdurchsuchung bei ihm durch. <BR \/><BR \/>Dabei stellten sie rund 50 Gramm Kokain mit hohem Reinheitsgehalt sicher. Auf dem Schwarzmarkt hätte die beschlagnahmte Menge laut Aussendung der Carabinieri für mehr als 240 Einzeldosen gereicht.<BR \/><BR \/>Überdies stellten die Beamten auch eine Präzisionswaage und Bargeld in Höhe von 1.400 Euro sicher – Geld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt. Der Mann wurde verhaftet und in den Hausarrest überstellt.