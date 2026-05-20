<BR \/>Am Nachmittag bemerkten die Carabinieri den jungen Mann in Begleitung eines Landsmannes während eines kurzen Kontakts mit einem dritten jungen Mann. Als dieser die Beamten erkannte, ergriff er sofort die Flucht und konnte entkommen. Die Carabinieri griffen umgehend ein und hielten den Verdächtigen an.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Ermittler eine größere Menge Bargeld, die als mutmaßlicher Erlös aus illegalen Geschäften gilt, sowie Haschisch in einer Menge, die laut ersten Einschätzungen für rund 75 Dosen bestimmt gewesen wäre.<BR \/><BR \/>Daraufhin erweiterten die Beamten ihre Ermittlungen auf die Wohnung des jungen Mannes. Die Hausdurchsuchung bestätigte den Verdacht der Carabinieri: In der Wohnung fanden die Ermittler 34 in Alufolie verpackte Kokainpäckchen sowie weitere Drogenmengen, die nach ersten Ermittlungen ausgereicht hätten, um etwa 160 Dosen auf dem illegalen Markt in Umlauf zu bringen.<BR \/><BR \/>Sämtliche Drogen sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt. Der junge Mann wurde festgenommen und der Justizbehörde überstellt.