Bozen: Chemieeinsatz in Speditionsbetrieb

In einem Speditionsbetrieb wurde beim Umladen von Gefahrstückgut ein Plastikkanister, der eine Hypochloridlösung beinhaltete, durch einen hervorstehenden Nagel einer Palette beschädigt und es trat eine kleine Menge dieser Chemikalie aus, teilt die Berufsfeuerwehr in einer Pressaussendung mit.Mittels Schutzausrüstung haben die Feuerwehrleute das Stückgut aus dem Lkw entladen und in eigenen Behältern verladen, sodass bald die Situation unter Kontrolle gebracht werden konnte.Für Mensch und Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.