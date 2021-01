Bozen: Corona-Tests erstmals mit ausgebildeter Hundestaffel

Getestet werden die Schüler der italienischsprachigen Grundschule „Galilei Galilei“ in Bruneck sowie aller italienisch- und deutschsprachigen Schulen der Oberstufe in Bruneck und des Realgymnasiums und der Fachoberschule für Bauwesen „Peter Anich“ in Bozen.Letztere werden erstmals durch eine auf Coronaviren trainierte Hundestaffel „getestet“.

