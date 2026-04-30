Der Unfall ereignete sich an einer Stelle, die bereits als kritisch in Bezug auf die Sichtverhältnisse bekannt ist. Auf Höhe des Friedhofs kollidierte ein Motorrad mit einem Auto, das von einer Frau gelenkt wurde und gerade aus dem Parkplatz des Blu Centers ausfuhr. <BR \/><BR \/>Der Aufprall war heftig: Der Motorradfahrer, ein Mann um die 20 Jahre, wurde mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Er soll sich dabei schwere Verletzungen zugezogen haben, jedoch nicht in Lebensgefahr schweben. <BR \/><BR \/>Die genaue Unfallursache wird ermittelt.