Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern gegen 22 Uhr auf der Reschenbrücke in Bozen. <BR \/><BR \/>Um kurz vor 22 Uhr prallten ein Motorrad und ein Pkw zusammen. Der Motorradfahrer stürzte in Folge und verletzte sich dabei schwer. Das Rote Kreuz und ein Notarzt mussten ausrücken – der Verletzte wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen standen ebenfalls im Einsatz, leuchteten die Unfallstelle aus und sicherten sie ab für die Rettungsaktion ab – anschließend räumten sie den betroffenen Straßenabschnitt. Die Stadtpolizei Bozen wurde indes mit den Unfallerhebungen betraut.