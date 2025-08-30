Nach jahrelangen Bauarbeiten ist der Walthertunnel unter der Südtiroler Straße fertig und kann für den Verkehr freigegeben werden. Das Bauwerk ist ein zentraler Baustein der neuen Verkehrsplanung für die Altstadt und den gesamten Bahnhofsbereich.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Walthertunnel ist ein zentraler Baustein der neuen Verkehrsplanung für den gesamten Bereich Verdiplatz, Bahnhof und Altstadt: Ein- und Ausfahrt liegen in der Josef-Mayr-Nusser-Straße, wo die Zu- und Abfahrt über ein Ampelsystem geregelt wird. Der Tunnel verläuft von dort bis zur Tiefgarage am Waltherplatz, die Teil des Gesamtkonzeptes ist.<h3>1.245 Stellplätze verfügbar<\/h3><BR \/>Der gesamte Verkehr in Richtung WaltherPark mit dem Einkaufszentrum, das am 16. Oktober öffnen wird, den Restaurants, Bars, Büros und Wohnungen wird vom Walthertunnel aufgefangen, der zu zwei Tiefgaragen mit insgesamt 1.245 Stellplätzen führt: 835 auf vier Ebenen unter dem WaltherPark, darunter auch blaue Bezahlparkplätze, und rund 410 Parkplätze in der Tiefgarage unter dem Waltherplatz. Diese ist nur mehr über den Walthertunnel erreichbar. <BR \/><BR \/>Die bisherige Zufahrt am Ende der Bahnhofsallee wird geschlossen und ebenso zurückgebaut wie die provisorische Ausfahrt vor dem Waltherplatz, die im Zuge der Arbeiten für den Walthertunnel errichtet wurde und die bisherige Ausfahrt in der Südtiroler Straße. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Südtiroler Straße, unter der der Walthertunnel verläuft, ist eine verkehrsberuhigte Straße, auf der nur Busse des öffentlichen Nahverkehrs, Taxis und Anrainer bzw. Berufstätige fahren dürfen, die die Garage im Citycenter verwenden. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Bahnhofsallee, die bisher den Bahnhofsplatz mit dem Waltherplatz verbunden hat, und auch die Perathoner Straße werden für den Verkehr geschlossen und zur Fußgängerzone. Die Arbeiten am Berloffa-Park sind großteils abgeschlossen, derzeit laufen die Arbeiten im restlichen Teil des Bahnhofsparks. Die Eröffnung der neuen Parkanlage soll – mit einem neuen Sicherheitskonzept – im Laufe des Herbstes erfolgen. Ein Termin steht Bürgermeister Claudio Corrarati zufolge noch nicht fest.<BR \/><h3>\r\nAuch Lkw müssen in den Tunnel statt in Altstadt<\/h3><BR \/>Der Walthertunnel ist die einzige Zufahrt zum gesamten WaltherPark-Komplex und zur Waltherplatz-Tiefgarage und fängt damit einen Großteil des Verkehrs auf, der bisher in Richtung Altstadt und Bahnhof geflossen ist. Dadurch sollen sowohl der Verdiplatz, der im Sommer mit zwei Kreisverkehren neu gestaltet wurde, als auch die Garibaldistraße und der Bahnhofsbereich verkehrsentlastet werden. Denn auch der gesamte Lkw-Verkehr für die Belieferung des WaltherPark fließt durch den Tunnel: Dort gibt es in zwölf Meter Tiefe einen Entladebereich und einen Kreisverkehr für die maximal 16,5 Meter langen Lkw.<BR \/><BR \/><BR \/>Nach einer erfolgreich verlaufenen Brandschutzübung am vergangenen Mittwoch konnte die Nutzungsgenehmigung für das neue Bauwerk ausgestellt jetzt werden. Der von der WaltherPark AG gebaute Tunnel wird der Stadtgemeinde Bozen am Montagvormittag offiziell übergeben. Die unterirdische Straße ist damit Teil des Bozner Straßennetzes. Gekostet hat der brandschutzgesicherte Tunnel, der über ein Not-Ampelsystem, zwei Fluchttreppen und einen Fluchtweg über den WaltherPark verfügt, 30,7 Millionen Euro.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206498_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>