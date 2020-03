Bozen desinfiziert Straßen und Plätze

Im Auftrag der Stadtgemeinde Bozen wird eine spezialisierte Firma die Desinfizierung von Straßen, Plätzen und Spielplätzen der Stadt durchführen, um die Bevölkerung vor einer Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 zu schützen.Das eingesetzte Desinfektionsmittel ist Wasserstoffperoxid als 50%-ige Lösung, das in Wasser auf eine Konzentration von 5% verdünnt wird. Die Lösung wird mit einem Zerstäuber, der auf einem Pick-up montiert ist, über den zu desinfizierenden Flächen verteilt, um Viren und Bakterien abzutöten. Das eingesetzte Desinfektionsmittel ist weder für Pflanzen noch für Metalloberflächen schädlich, es hinterlässt keine öligen Spuren, es ist unschädlich für Farben und es ist vollständig biologisch abbaubar, sobald es mit dem Boden in Berührung kommt. Durch das Zerstäuben wird gewährleistet, dass in den Fällen, in denen sich zufälliger Weise Tiere oder Menschen in der Nähe aufhalten, keine Risiken einer Vergiftung bestehen. Nur in direktem Kontakt kann das eingesetzte Desinfektionsmittel ein leichtes Brennen der Schleimhäute auslösen.Die Desinfizierung der Straßen, Plätze und Spielplätze wird von Montag, 16. März 2020 bis Donnerstag, 19. März 2020 zwischen 21.00 Uhr und 06.00 Uhr durchgeführt.• Montag, 16. März 2020: Stadtbezirke südlich der Drususstraße und nördlich des Eisack;• Dienstag, 17. März 2020: Oberau, Haslach und Stadtbezirke südlich der Talfer;• Mittwoch, 18. März 2020: Altstadt und Rentsch (Stadtbezirke östlich der Talfer und nördlich des Eisack);• Donnerstag, 19. März 2020: Stadtbezirke westlich der Talfer und nördlich der Drususstraße.

pm/stol