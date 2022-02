Bozen: Die Fassadenkletterer sind zurück

Es war etwa 20.30 Uhr, als Nachbarn aus der Wohnung im 3. Stock Motorsägengeräusche hörten – ungewöhnlicher Lärm für die Abendbrotzeit. Vom Balkon aus rief ein Nachbar den Wohnungsbesitzer, da sah er den Schein von Taschenlampen.Über denselben Weg wie die 3 Gestalten gekommen waren, verließen sie den Tatort: Sie hangelten sich vom Balkon die Regenrinne entlang in den Innenhof. Die Nachbarn konnten erkennen, dass einer von ihnen eine Motorsäge trug. Ohne besondere Hast seien sie in einen Audi A3 im frei zugänglichen Innenhof gestiegen und davon gefahren. Im Auto dürfte eine vierte Person gesessen sein. Die Polizei war schnell vor Ort, allerdings waren die Täter da schon weg. Sofort wurde die Fahndungsmeldung an alle Streifenwagen hinausgegeben, die Spurensicherung nahm sich den Tatort gemeinsam mit dem eben nach Hause gekommenen Wohnungsbesitzer vor.Um in die Wohnung zu gelangen, musste die Tür eingetreten werden. Die Täter sollen die Tür von innen mit Möbelstücken und Stühlen blockiert haben – wohl, um sich etwas Zeit für eine Flucht zu sichern. In der Wohnung soll das totale Chaos geherrscht haben, auch war alles verwüstet und beschädigt. Die Balkontür war eingeschlagen worden. Mit der Motorsäge dürften die Täter vorgehabt haben, Wertvolles, möglicherweise einen Tresor, einfach aus seiner Verankerung zu schneiden.Ersten Angaben zufolge dürfte es den Tätern nicht gelungen sein, etwas zu erbeuten. Die Ermittlungen und die Fahndung laufen auf Hochtouren.Die Bürger seien jedenfalls vor den Einbrechern gewarnt – es scheint sich um Profis zu handeln, die ihr Vorgehen genau ausgetüftelt haben.

uli