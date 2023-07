Bozen: Dieb nutzt Tiefgarage als Wohnort

Am Dienstag kontrollierte die Staatspolizei in Zusammenarbeit mit Carabinieri und einer Hundestaffel der Finanzwache die Tiefgarage in der Kapuzinergasse.Dort wurden 4 Männer aufgegriffen. Einer der Männer hatte sich in einem verstecken Raum der Tiefgarage ein Lager eingerichtet und dort unter anderem gestohlenes Werkzeug und rund 95 gestohlene Kleidungsstücke gehortet, wie die Quästur in einer Presseaussendung mitteilt. Das Diebesgut dürfte demnach von Baustellen und Geschäften aus dem Stadtzentrum stammen. Der Mann benutzte die Garage auch als Wohnort. Er wurde angezeigt, das Diebesgut wurde den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben.Eine junge Frau, gegen die ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vorliegt, wurde festgenommen. Die beiden weiteren Personen die sich in der Garage aufhielten, wurden genauso wie der mutmaßliche Dieb des Platzes verwiesen, zudem sollen sie in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden.Auch in weiteren Zonen der Stadt wurden Kontrollen durchgeführt. Ein Mann wurde dabei mit rund 16 Gramm Haschisch ertappt und bei den Verwaltungsbehörden gemeldet.