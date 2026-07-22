Im Laufe des gestrigen Dienstags haben Beamte in Zivil der Stadtpolizei Kontrollen rund um den Bozner Verdiplatz durchgeführt. Sie wurden dabei auf zwei Männer aufmerksam, die sich an einem Fahrrad zu schaffen machten, das in einem Fahrradständer abgestellt war.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339035_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Beamten beobachteten die bereits polizeibekannten Männer einige Minuten lang. Dabei bemerkten sie, wie ein Mann offenbar den Sattel eines angeketteten E-Bikes abnahm und damit versuchte, die Fahrradkette aufzubrechen. Das gelang ihm laut Aussendung auch und er entfernte sich mit dem E-Bike.<BR \/><BR \/>Daraufhin griffen die Beamten ein und stellten den Dieb – einen 26-Jährigen aus Tunesien, der sich in Bozen ohne festen Wohnsitz aufhält. Er wurde wegen Diebstahl angezeigt. Das E-Bike wurde sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.