Bozen: Diebe dringen in Villa ein – Goldschmuck geklaut

Anrainer waren besorgt und meldeten laut den Carabinieri, dass Unbekannte in Bozner Straßen und Gassen gesehen wurden: Sie läuteten an Türglocken und machten sich – sobald niemand öffnete – Notizen, um später zurückzukommen und zuzuschlagen.Die Einbrecher erwiesen sich mitunter höchst akrobatisch und erklommen auch höher gelegene Stockwerke. Als die Familien vom Urlaub zurückkehrten und die auf den Kopf gestellte Wohnung vorfanden, war der Schreck groß.Am Samstag wurde erneut ein Einbruch in eine Villa im Grieser Weingartenweg gemeldet. Wild durchwühlt bis in den letzten Winkel hinterließen unbekannte Täter die Wohnung und machten sich mit reicher Beute – wertvollem Goldschmuck und weiteren Wertgegenständen – aus dem Staub.Alles, was nicht in die Tasche passte, was nicht eingeschmolzen oder auf dem Schwarzmarkt verkauft werden kann, ließen die Täter offenbar zurück.Die Bozner Bevölkerung ist beunruhigt und laut den Ordnungshütern ist deshalb erhöhte Wachsamkeit und Vorsicht geboten. Einbrecher klingeln oft am frühen Morgen an unbekannten Haustüren.Wenn zu dieser Zeit niemand reagiert, vermuten die Diebe, dass zumindest an diesem Tag die Bewohner nicht im Haus sind: Darauf machen die Ordnungshüter bei Informationsveranstaltungen und Treffen immer wieder aufmerksam.Die Bozner sind daher aufgerufen, verdächtige Vorfälle über die einheitliche Notrufnummer 112 zu melden, sich an die Carabinieri oder an die nächste Polizeidienststelle zu wenden. Ein rechtzeitiger Anruf, auch wenn es „nur“ ein Verdacht ist, könne oft bereits helfen, Einbrüche zu verhindern.