Bozen: Diebe ertappt, Drogenverstecke entdeckt

Am Mittwoch kontrollierte die Staatspolizei in Bozen in Zusammenarbeit mit der Sondereinheit für Kriminalprävention „Lombardei“ sowie der Hundestaffel der Finanzwache rund 100 Personen und 42 Fahrzeuge.Ein Marokkaner wurde mit einem Klappmesser und Diebesgut ertappt. Die Waren sollen zuvor aus Geschäften in Bozen gestohlen worden sein, wie die Quästur in einer Presseaussendung mitteilt. Der 38-Jährige kassierte eine Anzeige.Eine weitere Anzeige kassierte ein 35-jähriger Mann aus Marokko: Er wurde dabei ertappt, wie er versuchte aus den Seitentaschen zweier Motorräder Gegenstände zu entwenden.Im Rahmen der Kontrollen konnten mithilfe der Suchhunde auch 130 Gramm Haschisch sowie rund 10 Gramm Kokain sichergestellt werden. Die Drogen waren in der Garibaldistraße in Thermosäcken versteckt.