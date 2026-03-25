<BR \/>Die Sicherheitsbehörden hatten in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun. Am Montag kam es zu gleich zwei Einsätzen in einem Supermarkt im Bozner Walter Park. Fünf jungen Männern wird vorgeworfen, Lebensmittel aus dem Geschäft entwendet zu haben. Die Polizisten waren rechtzeitig vor Ort, um die mutmaßlichen Täter zu stellen und die Beute zu sichern. Die mutmaßlichen Täter – allesamt Nicht-EU-Bürger – waren der Polizei bereits bekannt. Sie wurden wegen schwerem Diebstahl angezeigt.<BR \/><BR \/>Nur wenige Stunden später rückte eine weitere Polizeistreife zum selben Supermarkt aus. Dort soll sich ein weiterer Diebstahl ereignet haben: Laut Polizei haben zwei marokkanische Staatsbürger Lebensmittel sowie sechs Flaschen Spirituosen gestohlen. Die Ware wurde sichergestellt und dem Ladenbesitzer zurückgegeben. <BR \/><BR \/>Doch damit nicht genug: Am gestrigen Dienstag wurde der Supermarkt im Walter Park erneut Schauplatz eines Diebstahls. Ein 31-jähriger Marokkaner soll mehrere Spirituosenflaschen entwendet haben. Die Sicherheitskräfte schafften es, den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. Der Mann wurde angezeigt. Es stellte sich heraus, dass er keine gültige Aufenthaltsgenehmigung besaß – Quästor Giuseppe Ferrari ordnete dessen Abschiebung an.<h3>\r\nKleinere Drogenmengen sichergestellt<\/h3>Darüber hinaus prüfte die Staatspolizei gestern den Fall eines 50-jährigen Senegalesen, der sich ebenso illegal in Italien aufgehalten haben soll. Er wurde ins Rückführungszentrum von Potenza gebracht, wo er nun auf seine Abschiebung wartet.<BR \/><BR \/>Nicht zuletzt haben die Polizisten am gestrigen Dienstag kleinere Drogenmengen beschlagnahmt. So soll ein 27-Jähriger rund zehn Gramm Haschisch mit sich geführt haben. Er wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt. Weiters fanden die Beamten zehn Gramm Rauschgift versteckt nahe der Bozner Rombrücke.