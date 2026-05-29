Gezielte Großkontrollen wurden unter Einsatz von Streifen der Polizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei sowie der Stadtpolizei durchgeführt. Ziel der Operationen war eine flächendeckende und sichtbare Präsenz der Sicherheitskräfte in den betroffenen Gebieten.<BR \/><BR \/>Bereits am gestrigen Abend griff die Polizei nach einer Bürgermeldung im Industriegebiet ein. Dort kontrollierten die Beamten zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 55 und 31 Jahren – beide bereits polizeibekannt – die in einem geparkten Auto saßen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Polizisten drei große Schraubenzieher sowie eine kleine Zange sicher. Die beiden Männer wurden daraufhin in die Polizeidirektion gebracht und wegen des unerlaubten Führens von Gegenständen, die zur Begehung von Straftaten geeignet sind, angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Nachmittag desselben Tages kam es zudem zu einem Einsatz in einem Einkaufszentrum in der Landeshauptstadt, nachdem ein Diebstahl in einem Geschäft gemeldet worden war und der Täter geflüchtet war. Dank der übermittelten Beschreibung konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter außerhalb des Einkaufszentrums festnehmen. Er hatte noch die kurz zuvor gestohlenen Kleidungsstücke bei sich. Der 29-jährige amtsbekannte italienische Staatsbürger wurde wegen des Diebstahls angezeigt.<h3>\r\nGestohlenes Handy mittels GPS wiedergefunden<\/h3>Einige Stunden später wurde die Polizei erneut im selben Einkaufszentrum alarmiert. Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Sportgeschäfts will beobachtet haben, wie ein ausländischer Staatsbürger die Diebstahlsicherung von zwei Paar Schuhen entfernte. Der Mann wurde beim Verlassen des Geschäfts angehalten und anschließend wurde der Notruf verständigt. Die eingetroffenen Beamten identifizierten den 30-jährigen amtsbekannten ägyptischen Staatsbürger und zeigten ihn auf freiem Fuß wegen versuchtem schwerem Diebstahl an.<BR \/><BR \/>In der Nacht kam es zu einem weiteren Einsatz auf Hinweis eines österreichischen Staatsbürgers, der das GPS-Signal seines zuvor gestohlenen Mobiltelefons verfolgte. Aufgrund der Angaben konnten die Polizisten in der Reschenstraße einen zu Fuß gehenden Mann anhalten, der das Handy sofort aushändigte und angab, es kürzlich gekauft zu haben. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks stellten die Beamten einen Hammer, zwei Schraubenzieher, drei Seitenschneider sowie ein Paar Latexhandschuhe sicher. Der 29-jährige türkische Staatsbürger wurde in die Quästur gebracht und wegen Hehlerei sowie des unerlaubten Führens von Gegenständen, die zur Begehung von Straftaten geeignet sind, angezeigt.<BR \/><BR \/>Ebenfalls in den vergangenen zwei Tagen wurden fünf ausländische Staatsbürger sowie eine italienische Staatsbürgerin wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für die Gemeinde Bozen angezeigt. Insgesamt wurden im Rahmen der Einsätze 154 Personen identifiziert und 43 Fahrzeuge kontrolliert.