Bozen: Diebstahl im Supermarkt – 2 Personen ausgewiesen

Bei der Staatspolizei in Bozen ging am Dienstagmorgen ein Notruf ein, in dem mitgeteilt wurde, dass 2 Männer im ALDI-Supermarkt in der Freiheitsstraße einen Diebstahl verübt und anschließend die Flucht ergriffen hatten.Die Polizisten machten sich umgehend auf den Weg zum Ort des Geschehens und konnten anhand der Beschreibungen des Sicherheitspersonales des Supermarktes rasch eine Person identifizieren, die in Richtung Siegesplatz eilte und auf die die Beschreibung passte.Dort wurde der junge Mann festgenommen. Die zweite verdächtige Person konnten die Ermittler noch im Supermarkt festhalten.Im Polizeipräsidium rekonstruierten die Beamten schließlich, was kurz zuvor im Supermarkt passiert war: Einer der Verantwortlichen des Supermarktes hatte beobachtet, wie die beiden jungen Männer den Laden betraten und – nachdem sie ihre Rucksäcke gefüllt hatten – an den Kassen vorbeigingen, ohne zu bezahlen. Daraufhin verständigte er das Sicherheitspersonal, dem es gelang, einen der beiden Diebe anzuhalten und ihn dazu zu bringen, das in dem Rucksack enthaltene Diebesgut im Wert von über 100 Euro zurückzugeben.Dem zweiten Täter hingegen gelang die Flucht, die nur wenig später von der Polizei beendet wurde. Auch sein Rucksack war mit Diebesgut gefüllt, das die Polizisten wieder an die Besitzer übergeben konnten.Die beiden Täter wurden als marokkanische Staatsangehörige im Alter von 25 bzw. 22 Jahren identifiziert, die bereits wegen verschiedener Straftaten in Erscheinung getreten waren und sich ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in Italien befanden. Beide wurden bei den Justizbehörden angezeigt. Außerdem erließ Quästor Paolo Sartori einen Ausweisungsbefehl gegen die beiden Männer.