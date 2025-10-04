Am Freitag gegen 5.30 bemerkten Polizisten während einer Streife auf dem Dominikanerplatz 2 ausländische Staatsbürger, die an einem Fahrrad herumhantierten, das an einem Pfosten befestigt war. Die Polizei hielt die beiden Männer sofort auf und bei einer gründlichen Kontrolle wurde bei einem der beiden ein Mehrzweckmesser in der Hosentasche gefunden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Marokkaner, der sich rechtmäßig im Land aufhält. Die Ordnungshüter brachten die beiden Männer in die Quästur, wogegen diese sich aber wehrten.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der marokkanische Staatsbürger auf freiem Fuß angezeigt – unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Mitführens eines zur Verletzung geeigneten Gegenstandes. Der zweite Beteiligte, ein 28-jähriger algerischer Staatsangehöriger, ein bereits vorbestrafter Asylbewerber, wurde ebenfalls wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Missachtung einer bestehenden Ausreiseverfügung aus der Gemeinde Bozen angezeigt.<h3>\r\nE-Bikes gestohlen<\/h3>Ein weiterer Vorfall hat sich am Freitagabend ereignet. Der Polizei wurde ein Diebstahl eines E-Bikes in der Laubengasse gemeldet, woraufhin sie umgehend zum Ort des Geschehens eilte. Vor Ort trafen sie auf eine Augenzeugin, die sogar ein Foto des Täters gemacht hatte. Dies half den Polizisten, den Dieb kurze Zeit später aufzuspüren. Es handelt sich um einen 26-jährigen tunesischen Staatsangehörigen, der ebenso als Asylbewerber registriert und bereits vorbestraft ist. Er wurde in die Quästur begleitet und wegen schweren Diebstahls angezeigt. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus fiel der Polizei in der Nacht auf Samstag während einer Streife ein Mann auf einem E-Bike von beträchtlichem Wert auf. Die Ordnungshüter unterzogen den Mann einer Kontrolle. Es handelt sich um einen 32-jährigen Marokkaner und vorbestraften Asylbewerber. Er konnte den Besitz des Fahrrads nicht rechtfertigen. Schließlich brachte die Polizei auch ihn in die Quästur. Er kassierte eine Anzeige wegen Hehlerei. Das gestohlene elektrische Fahrrad wurde beschlagnahmt, um es dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.