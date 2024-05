Diebstahl und Drohungen in Bozner Supermarkt: 25-Jähriger abgeschoben

Ausweisungsbescheid verhängt

Am Samstagabend wurden die Beamten der Quästur von Bozen in die Dalmatien-Straße gerufen, nachdem ein Notruf eingegangen war: Ein 25 Jahre alter Mann aus Marokko habe versucht, Lebensmittel aus einem Supermarkt zu stehlen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, bedrohte er offenbar einen Angestellten, der den Diebstahl wohl beobachtet hatte, heißt es in einer Aussendung der Quästur Der Mann wurde auf die Quästur gebracht. Dort stellte sich heraus, dass er mehrfach vorbestraft und in Bozen ansässig sei. Zudem hatte er um eine Erneuerung seiner Aufenthaltsgenehmigung angesucht. Er wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.Aufgrund des Vorfalls im „Eurospin-Supermarkt“ hat Quästor Paolo Sartori die Erneuerungs-Prozedur aufgehoben und gegen ihn einen Ausweisungsbescheid verhängt. Sollte der Mann aus Marokko nicht innerhalb von 14 Tagen Italien verlassen, wird er in ein Abschiebezentrum in seinem Heimatland überstellt.