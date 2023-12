Bozen: Diese 5 Bars müssen schließen

„Treffpunkt für Kriminelle und Orte des Drogenhandels“

5 Bars müssen in Bozen vorübergehend schließen. Diese Maßnahme sei ergriffen worden, da die Einhaltung der Gesetze bezüglich Sicherheit wiederholt missachtet wurde, heißt es von den Ermittlern.So muss die Cristallo-Bar an der Palermo-Brücke und die Biti-Bar in der Garibaldi-Straße für einen Zeitraum von 3 Monaten schließen.Darüber hinaus werden die Lizenzen für die Bar Mon Amour in der Postgasse, die Bar Heidi in der Rittnerstraße und die Bar Pia in der Claudia-Augusta-Straße vorübergehend ausgesetzt, und zwar für einen Zeitraum von 15 Tagen.Zum Teil hätten die betroffenen Bars als Treffpunkt für Kriminelle und als Orte des Drogenhandels fungiert, heißt es laut Ermittlungen.