Bozen: Diese Bäume müssen gefällt werden

Diese Bäume werden gefällt

In Fällen, in denen die Inspektionen auf ein Problem hinweisen, unter dem die Bäume leiden, wird eine eingehende Untersuchung durchgeführt, auch mit Hilfe von Instrumenten wie dem Dendro-Densimeter (die Stärke des Holzes wird mit einer Mikrosonde gemessen) oder dem Tomographen (die Qualität des Holzes im Inneren des Stammes wird analysiert).Wenn diese Untersuchungen ein unzureichendes Ergebnis in Bezug auf die Stabilität ergeben, ist es leider notwendig, mit der Fällung des betreffenden Baumes fortzufahren.Bei den letzten Kontrollen, die von externen Sachverständigen durchgeführt wurden, wurden bei folgenden Bäume eine unzureichende Stabilität und somit eine erhöhtes Risiko festgestellt, daher werden diese Bäume in den folgenden tagen, durch eine externe Firma gefällt.3 Säulenpappeln im Areal des Reitstalls, 1 Silberpappel im Durchgang Nazim Hikmet, 1 Silberpappel entlang der Eisackwiesen Baden Powell, 2 Silberpappel in der Grünfläche Frick, da diese von holzfressenden Insekten befallen sind.2 Ahorn entlang der Wassermauerpromenade, sowie am Petrarca Park, da diese Exemplare das Ende ihres Wachstumszustands erreicht haben und zusätzlich noch von Pilzen befallen sind.2 Schnurbäume in der Trieststraße, die aufgrund der bestehenden Parkplätze unwiderrufliche Schädigungen im Stammbereich aufweisen sowie ein 1 Ahorn in der Italienallee.Alle Bäume werden im Umkreis des jeweiligen gefällten Baumes in absehbarer Zeit ersetzt.