Am Sitz der Stadtgärtnerei an der Mühlbachpromenade wurden deren Tätigkeiten und Aufgaben illustriert. Jeder der knapp 13.300 „öffentlichen Bäume“ ist in einem digitalen System registriert. Dieses ist bereits seit mehr als 20 Jahren aktiv und ermöglicht es, für jeden Baum eine eigene digitale Akte zu führen. <BR \/><BR \/>„Darin befinden sich Daten über die Kontrollen, durchgeführte Maßnahmen sowie Fotodokumentationen“, erläuterte Buratti. Entsprechend dem Gesundheitszustand und den Eigenschaften der Bäume plant das Computersystem Pflege- und Kontrollmaßnahmen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383774_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Laufe des Jahres wurden 3.900 Kontrollen durchgeführt. Bäume, die besondere Probleme aufweisen, werden häufiger überprüft. Bei Bedarf werden auch externe Fachleute hinzugezogen. Dies war im laufenden Jahr bereits 300-mal der Fall.<BR \/><BR \/>Marco Ferrarin, Technischer Mitarbeiter der Stadtgärtnerei, erklärte, dass sich die Untersuchungen der Bäume nicht auf reine Sichtkontrolle beschränken. „Wenn eine genauere Überprüfung notwendig ist, kommen auch technische Verfahren zum Einsatz“, unterstrich Ferrarin. Dazu zählen unter anderem die Holztomografie, mit der mögliche Hohlräume festgestellt werden können, oder Zugversuche, um die Standfestigkeit der Bäume zu überprüfen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383777_image" \/><\/div>\r\n<h3>Zunehmende Wetterextreme sind problematisch<\/h3>Eine der größten Herausforderungen stellt der Klimawandel dar. „Nicht nur Menschen, auch auch Bäume leiden unter den extremen Temperaturen im Sommer“, erklärte Buratti. Besonders problematisch seien die zunehmenden Wetterextreme. Welche Gefahren damit verbunden sein können, zeigte sich Ende August in der Laurinstraße, als plötzlich ein großer Ast abbrach und drei Personen verletzte. Selbst regelmäßige Kontrollen könnten solche Vorfälle nicht immer verhindern. „Wir überprüfen alle Bäume regelmäßig. Trotzdem kann es plötzlich vorkommen, dass ein Baum umstürzt“, betonte die Direktorin der Stadtgärtnerei.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Jahren hat sich der Baumbestand stetig vergrößert. Dieser Trend werde fortgeführt. „Notwendige Baumfällungen werden in den meisten Fällen von Neupflanzungen begleitet“, unterstrich Umweltstadtrat Marco Caruso.<BR \/><BR \/>Allen Interessierten steht übrigens eine interaktive Mappe der Stadt mit allen Bäumen zur Verfügung. Die Karte ist auf folgender Webseite abrufbar: <a href="https:\/\/bozen.verdevale.eu\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bolzano.verdevale.eu<\/a>.