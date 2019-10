Bozen: Drogen gefunden und Dealer ertappt

Die Carabinieri von Bozen haben mit der Unterstützung eines Hubschraubers und in Zusammenarbeit mit der Leiferer Hundestaffel am gestrigen Freitagnachmittag eine Kontrolle am Bozner Bahnhofsareal durchgeführt. Dabei wurden in einer Hecke neben dem „Froschbrunnen“ 70 Gramm Marihuana, 2 MDMA Tabletten und unter einem anderen Strauch ein weiteres Päckchen mit 10 Gramm Marihuana gefunden, das bereits für den Verkauf vorbereitet war.





Bei der Kontrolle wurde ein 31-jähriger Nigerianer mit 7 Gramm Heroin erwischt. Auch ein 21-jähriger Senegalese wurde auf frischer Tat ertappt, wie er versuchte einem Einheimischen Heroin zu verkaufen. Die beiden Dealer wurden bei der Bozner Staatsanwaltschaft wegen Rauschgifthandel angezeigt.

jno