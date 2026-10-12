Am vergangenen Samstagabend ging in der Einsatzzentrale der Carabinieri in Bozen ein entscheidender Hinweis ein: Ein Bürger meldete eine Person, die sich in auffälliger und heimlicher Weise an den Blumenkästen im Außenbereich eines Wohnhauses in Bozen zu schaffen machte.<BR \/><BR \/>Innerhalb weniger Minuten traf eine Streife der Carabinieri vor Ort ein. Bei der gründlichen Durchsuchung des Grünbereichs direkt neben dem Haupteingang bestätigte sich der Verdacht rasch: Im Inneren eines großen Blumenkastens hatten Kriminelle vier Haschisch-Blöcke mit einem Gesamtgewicht von knapp 400 Gramm versteckt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371897_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nVersteck für den lokalen Drogenhandel<\/h3>Der Blumenkasten des Kondominiums diente mutmaßlich als temporäres „Lager“, aus dem sich der Dealer bedienen wollte, um den lokalen Drogenmarkt in der Landeshauptstadt zu versorgen. Das Rauschgift wurde von den Carabinieri beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Bozen hat die Ermittlungen übernommen, die Beschlagnahme bestätigt und chemische Analysen angeordnet, um den Wirkstoffgehalt und die Reinheit des Harzes festzustellen.