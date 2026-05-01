Die Maßnahme wurde von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet.<BR \/>Dabei wurde im Bereich der Rombrücke ein 33-jähriger afghanischer Staatsbürger, Asylwerber und bereits polizeibekannt, angehalten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten rund 10 Gramm Haschisch. Der Mann wurde angezeigt, berichtet die italienische Tageszeitung „Alto Adige“. <BR \/><BR \/>Kurz darauf kontrollierte die Polizei nahe der gelben Brücke einen weiteren afghanischen Staatsbürger (42), ebenfalls Asylwerber und polizeibekannt. In seiner Jacke wurde ein Klappmesser entdeckt. Das Messer wurde sichergestellt, der Mann angezeigt.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Einsatz erfolgte im Stadtteil Gries nach einem Diebstahl in einem Supermarkt. Die Polizei stoppte einen 27-jährigen Marokkaner, der ihnen bereits bekannt war. Er hatte fünf Flaschen Spirituosen im Wert von rund 100 Euro entwendet. Bei der Kontrolle wurde zudem ein Schraubenschlüssel sichergestellt. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet. <h3>\r\nBesetztes Haus am Stadtrand<\/h3>Am Abend wurde im Bereich der Rombrücke ein 47-jähriger Italiener angezeigt, nachdem in seinem Rucksack ein 22 Zentimeter langes Messer gefunden worden war.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Kontrollen wurden zudem vier marokkanische Staatsbürger in einem verlassenen Gebäude am Stadtrand aufgegriffen und angezeigt. Drei weitere ausländische Staatsbürger wurden wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für das Gemeindegebiet von Bozen zur Anzeige gebracht. Schließlich wurde ein 30-jähriger Nigerianer ohne gültigen Aufenthaltsstatus auf Anordnung des Quästors in ein Abschiebezentrum überstellt, wo er auf die Rückführung wartet.