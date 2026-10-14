Die Beamten waren mit Drogenspürhunden im Bereich der Talferwiesen unterwegs, als sie eine Gruppe ausländischer Staatsbürger kontrollierten, die augenscheinlich in einen heftigen Streit verwickelt war. Der Spürhund schlug zunächst bei einem Mann an, bei dem eine kleine Menge Haschisch gefunden wurde. Anschließend entdeckte er in nahe gelegenen Büschen drei Haschischpakete mit insgesamt rund 100 Gramm.<BR \/><BR \/>Bei einer genaueren Kontrolle fanden die Finanzbeamten im Rucksack eines wohnsitzlosen Marokkaners zehn gut erhaltene historische Silbermünzen aus den Jahren 1813 bis 1936. Der Mann konnte deren Herkunft nicht erklären und gab an, die Verpackung in der Nähe eines Abfallkorbs gefunden zu haben. Er wurde wegen des Verdachts der Hehlerei angezeigt. Zudem wurde gegen ihn ein Ausweisungsbescheid erlassen.<BR \/><BR \/>Die Drogen und Münzen wurden beschlagnahmt. Die Ermittler versuchen nun, den rechtmäßigen Besitzer der wertvollen Münzen ausfindig zu machen.