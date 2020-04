Bozen: Drogen und Raubüberfall – Mehrere Festnahmen

Wie die Quästur mitteilt, hat die Staatspolizei in Bozen am vergangenen Wochenende einen Mann aus Libyen, einen Tunesier sowie einen italienischen Staatsbürger festgenommen.Der 32-jährige Libyer war bei einer Kontrolle durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Er hatte größere Bargeldsummen sowie 4,38 Gramm Kokain, abgepackt in 12 Dosen, bei sich.Der 33-jährige Tunesier hatte seine Ex-Freundin auf dem Radweg überfallen und ihr das Handy gestohlen.Die Handschellen klickten auch für einen 32-jährigen Einheimischen, der in der Stadt angetroffen wurde, obwohl er eigentlich auf Bewährung ist und Sozialdienst abbüßen muss.

