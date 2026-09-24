Am gestrigen Mittwoch haben Angehörige der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei eine außerordentliche Kontrollaktion in Bozen durchgeführt. <BR \/><BR \/>Die Maßnahme wurde laut Staatspolizei von Quästor Giuseppe Ferrari im Rahmen der Strategien zur Prävention und Bekämpfung weitverbreiteter Straftaten angeordnet. Dabei lag ein besonderer Schwerpunkt auf städtischen Bereichen, die aus Sicht der Sicherheitsbehörden als besonders schutzbedürftig gelten.<BR \/><BR \/>Die Kontrollen konzentrierten sich insbesondere auf den Bereich der Virglbrücke. Dort waren in den vergangenen Tagen Fälle von Umweltzerstörung gemeldet worden.<BR \/><BR \/>Im Bereich des Kalvarienbergs kontrollierten die Einsatzkräfte einen 31-jährigen marokkanischen Staatsbürger, der laut Polizei Asylbewerber ist und bereits wegen Drogendelikten vorbestraft sein soll. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten nach eigenen Angaben rund 30 Gramm Haschisch sowie drei Rivotril-Tabletten sicher. Die Medikamente sollen in seinen Genitalien versteckt gewesen sein.