Bozen: Drogendealer überführt – 3 Personen ausgewiesen

3 Personen ausgewiesen

Ein Zeuge hat am Dienstag der Staatspolizei mitgeteilt, dass er im Stadtteil Bozen-Boden einen Drogenverkauf beobachtet habe. Die Ermittler führten daraufhin eine gezielte Kontrolle in diesem Bereich durch und konnten einen 21-jährigen Mann tunesischer Herkunft identifizieren, der in einem Gebüsch wühlte.Er wurde sofort angehalten und einer Leibesvisitation unterzogen. Dabei stellten die Ermittler ein Päckchen mit knapp 20 Gramm Kokain, etwa 10 Gramm Haschisch und Marihuana sowie 2 Präzisionswaagen sicher.Nach Abschluss der Formalitäten wurde der 21-Jährige festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in den Hausarrest überstellt.Im Rahmen der Bekämpfung der Kleinkriminalität hat die Staatspolizei Bozen am Dienstag 3 gefährliche Nicht-EU-Bürger, die sich illegal in Italien aufhalten, zur Kriminalpolizei in Bari begleitet. Dort warten sie auf den Abschluss des Verwaltungsverfahrens für die Rückführung in ihre Herkunftsländer.Es handelt sich um einen 29-jährigen Tunesier, der mehrfach wegen Drogenbesitzes festgenommen worden war; einen 35-jährigen Tunesier, der mehrfach wegen Raubes und schweren Diebstahls vorbestraft ist, und einen 20-jährigen Albaner, der wegen des Besitzes mehrerer versiegelter Kokainpäckchen zum Zwecke des Drogenhandels angezeigt wurde.