Bozen: Drogendealer verhaftet

Bei einer Streife am vergangenen Wochenende fiel den Einsatzkräften, der Mann am Bozner Verdiplatz auf: Er passte zur Beschreibung eines Diebes, der einer Jugendlichen ihr Handy gestohlen hatte.Sie hielten den Mann auf und konnten das gestohlene Handy sicherstellen. Weil der 30-Jährige sehr nervös wirkte und versuchte, etwas unter seiner Kleidung zu verstecken, wurde er einer genauen Kontrolle unterzogen.Dabei fanden die Polizisten etwa 15 Gramm Heroin, das in kleinen ovalen Behältern portioniert und verpackt war. Außerdem wurden 415 Euro in bar sichergestellt. Der Dealer wurde verhaftet.Nur wenige Stunden später wurden die Einsatzkräfte zu einer Privatwohnung in Bozen gerufen: Einige Jugendliche hatten einen Notruf abgesetzt, weil sie sich nach der Einnahme von Rauschmitteln unwohl fühlten.In der Wohnung befanden sich 2 junge Frauen und 3 junge Männer, die allesamt stark alkoholisiert waren und unter Drogeneinfluss standen. Einer der Jugendlichen konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und stand kurz davor, ohnmächtig zu werden.Die Hausherrin gab an, ein Abendessen mit ihren Freunden veranstaltet zu haben. Als Dessert hatte sie Brownies serviert, die Marihuana enthielten.Weil die Jugendlichen die Brownies restlos verspeist hatten, konnten keine Drogenrückstände mehr festgestellt werden. Es gab für sie aber eine Strafe wegen Verstoés gegen die Anti-Covid-Bestimmungen.Angesichts ihres Gesundheitszustandes wurden alle 5 Jugendlichen in die Notaufnahme eingeliefert.

