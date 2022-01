Bozen: Drogenhändler nimmt Reißaus, Tochter attackiert Vater

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein einschlägig bekannter Drogenhändler am Freitagnachmittag in Bozen geliefert: Eine Streife der Staatspolizei hatte den Mann im Mariaheimweg kontrollieren wollen. Er ergriff zu Fuß die Flucht, die Beamten verfolgten ihn. Als sie den wegen Drogendelikten einschlägig bekannten Mann schließlich stellen und kontrollieren konnten, fanden sie eine beträchtliche Menge Drogen bei ihm. Diese beschlagnahmten sie und durchsuchten anschließend seine Wohnung. Dort fanden sie ebenfalls Drogen und Werkzeuge für deren Verpackung. Insgesamt wurden 62,14 Gramm Kokain und 73,98 Gramm Haschisch sowie 6020 Euro aus den illegalen Aktivitäten sichergestellt. Der Mann wurde anschließend ins Bozner Gefängnis gebracht, wo er auf seinen Prozess wartet.Am frühen Sonntagnachmittag griffen Polizisten in einem Haus am Bozner Stadtrand ein: Ein heftiger Familienstreit war gemeldet worden.Tatsächlich hatte eine Tochter ihren Vater zu Hause angegriffen und verletzt: Die Ärzte bescheinigten ihm eine Heilungsdauer von 10 Tagen. Grund für den Ausraster der Tochter war offenbar gewesen, dass der Vater in ihrem Zimmer eine kleine Menge Drogen gefunden hatte.Die Polizeibeamten versuchten, die junge Frau zu beruhigen. Da sie sich mit Gewalt widersetzte, durchsuchten sie die Wohnung gründlicher: Sie fanden 1200 Gramm Marihuana und 3,15 Gramm Haschisch. Für die junge Frau klickten die Handschellen. Sie wurde ins Frauengefängnis von Trient gebracht.Insgesamt waren am Wochenende 30 Patrouillen im Einsatz, mehrere hundert Personen und mehrere Dutzend Fahrzeuge wurden kontrolliert.„Anti-Covid“-Kontrollen wurden 238 Personen und 12 Lokale unterzogen.Eine Bar im Don-Bosco-Viertel wurde für 5 Tage geschlossen, weil ein Kunde ohne Green Pass anwesend war.

stol