Bozen: Drogenkurier festgenommen – Kokain im Wert von 50.000 Euro

Die Polizei hat am Freitag an der Autobahnausfahrt Bozen Süd einen 30-jährigen in Bozen ansässigen Marokkaner festgenommen. Der Mann hatte Drogen im Wert von über 50.000 Euro mit sich geführt.