Der Zugriff erfolgte in den vergangenen Tagen unmittelbar vor der Wohnung des Verdächtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume stießen die Beamten auf eine halbautomatische Pistole des tschechischen Herstellers CZ vom Kaliber 7.65. <BR \/><BR \/>Besonders brisant aus Sicht der Einsatzkräfte: Die voll funktionsfähige Waffe war nicht nur mit einem gefüllten Magazin bestückt, sondern hatte bereits eine Patrone im Lauf – sie war somit unmittelbar schussbereit. Die Herkunft der Pistole ist bislang ungeklärt. Neben der Schusswaffe beschlagnahmten die Beamten auch einen Säbel nach Art eines Kampfdolches.<BR \/><BR \/>Zudem fanden die Carabinieri in der Wohnung mehrere verkaufsfertige Dosen Kokain und Heroin, eine Feinwaage zum Portionieren der Substanzen sowie eine größere Summe Bargeld. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um Erlöse aus dem Drogenverkauf handelt.<BR \/><BR \/>Für die Sicherheitsbehörden in Bozen fügt sich der Fund in ein besorgniserregendes Bild der lokalen Drogenszene. Nach Angaben der Carabinieri ist die nun sichergestellte Pistole bereits die dritte schussbereite und geladene Handfeuerwaffe, die den Ermittlern im Zuge von Anti-Drogen-Einsätzen in der Stadt innerhalb der vergangenen zwei Monate in die Hände gefallen ist.