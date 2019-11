Bozen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Es war am Sonntagabend, als eine Streife der Carabinieri von Bozen in Zusammenarbeit mit den Carabinieri von Welschnofen aufgrund eines Einbruchs ausrückten. In einer Wohnung in der Bozner Mendelstraße sollen mutmaßliche Einbrecher erblickt worden sein.





Die Streifen, die sich aufgrund eines Sonderdienstes zur Vorbeugung von Diebstählen gerade in der Nähe befanden, eilten sofort zum Ort des Geschehens. Als die beiden mutmaßlichen Einbrecher die Carabinieri erblickten ergriffen sie zu Fuß die Flucht.Einer der Beiden konnte jedoch rasch geschnappt werden. Ordnungshüter in Zivil hinderten den Mann an der Flucht. Auch der zweite mutmaßliche Einbrecher konnte bald von den Carabinieri Welschnofen geschnappt werden.Für die beiden Albaner im Alter von 34 und 28 Jahren klickten die Handschellen. Die vorbestraften Männer sollen sich auf der Flucht noch über die Ordnungshüter lustig gemacht haben – da sie bis dato trotz zahlreiche Vergehen noch nie ertappt worden seien.Die Beiden hatten unter anderem entsprechende Kleidung bei sich, um sich für Einbrüche zu tarnen. Die Carabinieri ermitteln, ob die Albaner für weitere Einbrüche verantwortlich sind.

