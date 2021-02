Bozen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt – Festnahme

Ein Bürger setzte kürzlich den Notruf ab und meldete, dass ein Einbrecher gerade dabei sei, in ein Haus in der Rentscher-Straße einzudringen. Sofort machten sich die Carabinieri auf den Weg zum Ort des Geschehens.Die Ordnungshüter ertappten den Mann, als er gerade dabei war das Haus mit Diebesgut zu verlassen. Für den 30-jährigen Algerier, der keinen festen Wohnsitz in Italien hat, klickten die Handschellen. Er wurde in das Bozner Gefängnis gebracht.

