Ein einzelner Täter verschaffte sich laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ gegen drei Uhr Zutritt zum Geschäft, indem er eine Schaufensterscheibe zertrümmerte. Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen das Vorgehen des Täters: Schwarz bekleidet samt Kapuze steuerte er auf eine Vitrine im Geschäft zu, in der die hochwertigen Geräte aufbewahrt wurden.<BR \/><BR \/> Den Großteil der Smartphones verschiedener Marken und Smartwatches steckte er samt Originalverpackung in eine mitgebrachte Tasche. Innerhalb von drei Minuten entwendete er rund 80 Smartphones und Smartwatches sowie 500 Euro Bargeld – die Ausbeute wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. <BR \/><BR \/>Bevor der Täter die Flucht ergriff, machte er sich noch an der Registrierkasse zu schaffen und entwendete daraus rund 500 Euro Bargeld. Nach rund drei Minuten flüchtete er schließlich aus dem Geschäft.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zu dem Einbruch laufen, der Filialleiter des Geschäfts will Anzeige erstatten. Um den Täter sowie mögliche Hehler oder spätere Nutzer der gestohlenen Geräte ausfindig zu machen, wurden der Polizei die Identifikationscodes mehrerer Smartphones übergeben. Diese ermöglichen eine Nachverfolgung, sobald die Geräte aktiviert werden.