Die Staatspolizei hat bei ihren Kontrollen im Gemeindegebiet von Bozen mehrere Straftaten aufgeklärt und insgesamt sieben Personen angezeigt.<h3>\r\nTäter nach Einbruch in Gewerbebetrieb ausgeforscht<\/h3>Ein schwerwiegender Vorfall ereignete sich in der Nacht. Die Einsatzzentrale schickte mehrere Streifenwagen zu einem Gewerbebetrieb im Industriegebiet, nachdem ein laufender Einbruch gemeldet worden war.<BR \/><BR \/>Vor Ort fanden die Polizisten eine eingeschlagene Eingangstür und eine durchwühlte Kasse vor. Mithilfe der raschen Auswertung der Videoüberwachungsaufnahmen gelang es, den mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen.<BR \/><BR \/>Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 36-jährigen libyschen Staatsbürger und Asylbewerber mit polizeilichen Vorstrafen. Er wurde bei der Justizbehörde angezeigt.<h3>\r\nGestohlene Waren im Rucksack<\/h3>Am Nachmittag kontrollierte eine Streife eine 30-jährige italienische Staatsbürgerin, die wegen Eigentumsdelikten bereits polizeilich vorbelastet ist. Als sie die Polizisten bemerkte, versuchte sie, die Straßenseite zu wechseln.<BR \/><BR \/>Die Frau wurde angehalten und zeigte den Inhalt ihrer Tasche. Darin fanden die Beamten zwei Bluetooth-Lautsprecher und mehrere Kosmetikartikel, die wenige Minuten zuvor aus dem Einkaufszentrum WaltherPark gestohlen worden waren.<BR \/><BR \/>Die Frau wurde zur Quästur gebracht und wegen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt. Das Diebesgut konnte den Geschäftsinhabern zurückgegeben werden.<h3>\r\nMit vollem Einkaufswagen durch die Kassen<\/h3>Ebenfalls am Nachmittag wurde eine Streife in die Drususallee gerufen. In einem Supermarkt war ein Diebstahl gemeldet worden.<BR \/><BR \/>Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte beobachtet, wie ein junger Mann ohne zu bezahlen mit einem ganzen Einkaufswagen voller Waren durch die Kassen ging und anschließend flüchtete.<BR \/><BR \/>Aufgrund der Beschreibung konnten die Polizisten den Mann wenig später in der Nähe ausfindig machen. Es handelte sich laut Polizei um einen 26-jährigen marokkanischen Staatsbürger und Asylbewerber mit polizeilichen Vorstrafen.<BR \/><BR \/>Er wurde zur Quästur gebracht und wegen versuchten Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\nAlkohol aus Supermarkt gestohlen<\/h3>Einige Stunden später wurde ein weiterer Diebstahl gemeldet, diesmal in einem Supermarkt im Stadtteil St. Quirin. Dabei war Alkohol entwendet worden.<BR \/><BR \/>Dank der Beschreibung des Verdächtigen und der Auswertung der Videoüberwachung konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später ausfindig machen. Laut Polizei handelt es sich um einen 27-jährigen marokkanischen Staatsbürger und Asylbewerber mit polizeilichen Vorstrafen.<BR \/><BR \/>Auch er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\nE-Bike und Aufenthaltsverbote<\/h3>Im Laufe des Tages wurden außerdem ein 28-jähriger albanischer Staatsbürger wegen Hehlerei eines Elektrofahrrads angezeigt. Das E-Bike konnte anschließend dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.<BR \/><BR \/>Zwei weitere Anzeigen richteten sich gegen zwei tunesische Staatsbürger wegen Missachtung der für die Gemeinde Bozen geltenden Aufenthaltsverbote.<BR \/><BR \/>Insgesamt identifizierte die Staatspolizei im Laufe des Tages 77 Personen.