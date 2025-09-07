Der oder die Diebe schlugen mit Pflastersteinen die Scheiben ein und machten sich anschließend in den Räumen zu schaffen. Wie Blutspuren belegen, dürften sie sich dabei verletzt haben.<BR \/><BR \/>Gefunden wurden nur rund 50 Euro in bar. Deutlich schwerer wiegen jedoch das Chaos und der entstandene Schaden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209021_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doch damit nicht genug: Auf der Südseite des Doms wurde ebenfalls ein Fenster eingeschlagen. <h3>\r\nImmer wieder Sachbeschädigung<\/h3>Wie Pfarrgemeinderatspräsidentin Elisabeth Gasser Oberkofler unterstreicht, sei dies nur die Spitze des Eisbergs. Schon seit Jahren gebe es große Probleme, die Zustände seien mittlerweile unerträglich. Immer wieder komme es zu Sachbeschädigungen, Schlägereien und kriminellen Aktivitäten wie Drogenhandel. <BR \/><BR \/>In den nächsten Monaten solle der südliche Pfarrplatz daher – vorerst nur nachts – gesperrt werden, wie die Pfarrgemeinderatspräsidentin ankündigt. Die Genehmigungen hierfür liegen bereits vor.